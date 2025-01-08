مجلس القضاء الأعلى يمدد ولاية أعضاء مجلس المفوضين (وثيقة)

وقال بحسب وثيقة اطلعت نيوز عليها، انه "قرر مجلس بالاتفاق تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/١/٧ ولغاية ٢٠٢٧/١/٦".وأضاف: "وفي حال وجود رؤيا سياسية بغير ما تقدم بإمكان مجلس وبما يملكه من صلاحية تشريعية تعديل قانون العليا للانتخابات المرقم (31) لستة 2019".