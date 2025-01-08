السامرائي يناقش مع شيوخ ووجهاء كركوك الأوضاع في المحافظة

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، انه "استقبل رئيس العزم، المهندس السامرائي، في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء، الشيخ زيد محمد الطيار، أمير قبيلة البو مفرج في العراق، والوفد المرافق له من شيوخ ووجهاء محافظة كركوك، حيث تناول اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في محافظة كركوك، وسبل تعزيز التماسك المجتمعي ودعم الاستقرار في المحافظة".وأضاف: "أكد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية دور القبائل العراقية في ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية، مشيداً بالدور التاريخي لقبيلة البو مفرج في دعم الاستقرار الوطني".من جانبه، أعرب الشيخ زيد الطيار والوفد المرافق له عن "تقديرهم الكبير للمهندس السامرائي ولتحالف العزم على اهتمامهم المستمر بقضايا ومكوناته الاجتماعية"، مشدداً على "أهمية بين القبائل والقيادات السياسية لتعزيز التنمية والاستقرار في كركوك وباقي المحافظات".