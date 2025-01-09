البارتي يكشف للسومرية نتائج آخر اجتماع لتشكيل حكومة كردستان

وقالت الجاف للسومرية نيوز، ان "الاجتماع كان للجنة التي شكلت بناء على نتائج الاجتماع الثاني الذي عقد قبل رأس السنة وللجنة لم تكمل عملها "، مبينة ان "يوم امس استمرت اللجنة بالاجتماع لوضع خارطة طريق لكيفية العمل في المرحلة القادمة".وأوضحت ان "مهمة هذه اللجنة هي تقديم ورقة الاتفاق لقيادة الحزبين ومن ثم يكون هنالك اجتماع للوفد المفاوض"، مشيرة الى ان "هذه الخطوات هي تمهيدية لوضع خارطة طريق لعمل الكابينة العاشرة ".واجتمعت اللجنة المشتركة امس الأربعاء ليكون رابع اجتماع بعد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الماضي، فيما لا تزال التفهامات غير واضحة بشأن مستقبل تشكيل حكومة .