السامرائي: نجدد دعمنا لتطوير قدرات الشرطة الوطنية

وقال السامرائي في منشور على منصة "أكس" تابعته نيوز، انه "في الذكرى الـ103 لتأسيس الشرطة العراقية، نُحيي باعتزاز كبير المسيرة الوطنية لقوات الشرطة العراقية بكل تشكيلاتها وصنوفها ودورها في حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، ونستذكر بفخر شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم من أجل وخصوصاً في معارك ضد الإرهاب".وأضاف: "نجدد دعمنا لجهود تطوير قدرات الشرطة الوطنية بهدف تعزيز القانون".