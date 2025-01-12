تعديل "السن التقاعدي" على طاولة البرلمان باول جلسات العام التشريعي الأخير

ومن بين القوانين التي من المفترض قراءتها أولى هو تعديل قانون التقاعد، حيث ينوي من خلاله إعادة السن التقاعدي الى 63 عاما بدلا من 60 عاما.ويقول ان المالية النيابية كوجر، ان "اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يعد من الصلاحيات الحصرية للجهاز التنفيذي، ولا يمكن للبرلمان المضي به من دون موافقة الحكومة".وأشار كوجر إلى أن "الحكومة لم تمنح موافقتها لغاية الآن على تعديل قانون التقاعد"، مبيناً أن "المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروج على وفق العمر الحالي المحدد بـ60 عامًا، إلى حين تعديل القانون بشكل رسمي".وبين أن "اللجنة المالية تعمل على مناقشة هذا المقترح مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصادية للبلد".كما شدد كوجر على "ضرورة الإسراع في حسم ملف تعديل هذا القانون لتوفير رؤية واضحة للموظفين والمتقاعدين على حد سواء".