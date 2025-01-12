النواب المتغيبين امام الرأي العام.. "الى متى يبقى مجلس النواب على هذا الحال"

نيوز – سياسي

أوضحت اللجنة القانونية البرلمانية، أسباب تأجيل جلسة التي كانت مقرر عقدها اليوم الاحد، الى اشعار اخر.

وقال لـ نيوز، ان "سبب عدم عقد جلسة اليوم، كونها تخلو من القوانين الجدلية"، مبينا ان "بعض الكتل كانت تريد وضع قانون وهو مصنف ضمن القوانين التي عليها خلافات".

وأضاف "الى متى يبقى حال هكذا، نضع القوانين الجدلية في جدول اعمال لا تعقد الجلسة، نرفعها من الجدول لن تعقد الجلسة"، مشددا على "ضرورة الحضور للجلسة ووضع القوانين لاتخاذ القرار بشأنها".

واكد "اننا طالبنا اليوم رئيس نشر أسماء النواب المتغيبين لاطلاع الجمهور على النواب غير الملتزمين بعملهم"، موضحا ان "رئاسة لديها فهم لغياب بعض النواب".