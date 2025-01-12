بغداد وواشنطن يؤكدان أهمية التصدي لتهديد "داعش"

أكد والولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، أهمية التصدي المشترك لتهديد "داعش" لضمان أمن واستقرار المنطقة.

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وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى رئيس ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، بنائب وزير الخارجية الأمريكي، جون باس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن سوريا".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

كما تم "تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية في سوريا، مع التأكيد على أهمية متابعة هذه التطورات واستمرار التنسيق بين الجانبين لتهيئة الظروف المناسبة للبدء بعملية سياسية شاملة في سوريا تحقق تطلعات الشعب السوري وتسهم في استقرار المنطقة".



وأكد الجانبان على "ضرورة الجهود والرؤى لمواجهة الخطر المستمر لتنظيم داعش"، مشددين على "أهمية التصدي المشترك لهذا التهديد لضمان أمن واستقرار المنطقة".