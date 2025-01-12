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الإطار التنسيقي يكشف حقيقة مناقشة دمج الحشد بالدفاع
سياسة
2025-01-12 | 13:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,323 مشاهدة
نفى الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، مناقشة دمج الحشد
الشعبي
ضمن
وزارة الدفاع
.
وقالت
الدائرة
الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، إن "بعض مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، تداولت أخبارًا لا صحة لها بادعاء نقاش جرى في اجتماع الإطار الأخير حول المطالبة بسحب الحشد
الشعبي
من مناطق محددة أو دمجه ضمن وزارة الدفاع".
وأضاف البيان أن "كل هذه الأمور لم تطرح ابداً، وهي عارية عن الصحة، ولا أساس لها البتة".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباءً، خلال الساعات الماضية، تفيد بمناقشة دمج الحشد
الشعبي
بوزارة الدفاع.
>>
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