الإطار التنسيقي يكشف حقيقة مناقشة دمج الحشد بالدفاع

نفى الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، مناقشة دمج الحشد ضمن .

وقالت الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، إن "بعض مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، تداولت أخبارًا لا صحة لها بادعاء نقاش جرى في اجتماع الإطار الأخير حول المطالبة بسحب الحشد من مناطق محددة أو دمجه ضمن وزارة الدفاع".

وأضاف البيان أن "كل هذه الأمور لم تطرح ابداً، وهي عارية عن الصحة، ولا أساس لها البتة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباءً، خلال الساعات الماضية، تفيد بمناقشة دمج الحشد بوزارة الدفاع.