Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قصف "إسرائيلي" يستهدف بلدات لبنانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السوداني يكشف أهداف زيارته إلى لندن

سياسة

2025-01-13 | 03:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يكشف أهداف زيارته إلى لندن
2,425 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين 13 كانون الثاني/ يناير 2025، عن أهداف زيارته إلى لندن.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في مقال نشر على صحيفة التلغراف، إن "الزيارة إلى لندن تعكس التزام حكومتي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والمملكة المتحدة"، مبيناً أن "الشراكة مع المملكة المتحدة عميقة الجذور في التاريخ وتطمح إلى آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي".

وأضاف، أن "لقاء جلالة الملك تشارلز الثالث له أهمية رمزية كبيرة لأنه يؤكد العلاقات التاريخية الدائمة بين بلدينا ويسلط الضوء على الأهمية التي نوليها لتعميق الحوار والتنسيق بشأن قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في منطقتنا"، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة تأتي وسط أحداث غير مسبوقة ومتصاعدة في الشرق الأوسط، لا تهدد المنطقة فحسب، بل تهدد أيضا بصراعات أوسع نطاقا".

وتابع، "يتزامن ذلك مع التحولات في سوريا، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتضامن الإقليمي والدولي لضمان احترام الإرادة الحرة وتطلعات الشعب السوري وحماية حقوق الأقليات والحفاظ على التنوع العرقي والديني والاجتماعي الغني في سوريا".

وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن "العلاقة بين العراق والمملكة المتحدة شهدت تحولات كبيرة على مدى العقود الأخيرة، من مرحلة إعادة الإعمار بعد عام 2003 إلى الدور الحاسم الذي لعبته المملكة المتحدة في توفير الدعم العسكري والاستخباراتي خلال حرب العراق ضد داعش الإرهابي"، مستدركاً بالقول: "اليوم، مع تحقيق بلدنا لمستويات أعلى من الأمن والاستقرار، فقد حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المستدامة".

وأشار إلى، أن "هذه الشراكة تهدف إلى المساهمة في تنمية العراق وتنويع مصادر دخله مع توفير فرص موسعة للمملكة المتحدة في سوق واعدة ذات إمكانات بشرية واقتصادية كبيرة". وبين، أن "مناقشاتي مع السير كير ستارمر وكبار المسؤولين الحكوميين ستركز على سبل دعم خططنا الطموحة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الطاقة، التي لا تزال العمود الفقري للاقتصاد العراقي".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، ان "الشركات البريطانية البارزة لعبت دورا رئيسيا في تطوير حقول النفط الهامة مثل الرميلة وكركوك لسنوات، وفي الآونة الأخيرة تم تعزيز هذا التعاون من خلال اتفاقية جديدة مع واحدة من أكبر الشركات البريطانية لإنشاء مشروع غاز رئيسي يتضمن إعادة تأهيل حقول شركة النفط الشمالية وبناء بنية تحتية واسعة لصناعة البترول، ما يعكس الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بالبناء على النجاحات السابقة".

وأكد: "سنواصل تشجيع المزيد من الاستثمارات البريطانية في النفط والغاز، وكذلك في مشاريع الطاقة المتجددة، كما ونهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية التي شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة على مدى العامين الماضيين"، مشيراً إلى أن "الشركات البريطانية حصلت على عقود رئيسية في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والصناعة والدفاع، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات دولار (2.46 مليون جنيه إسترليني)".

ولفت إلى أن "صادرات المملكة المتحدة إلى العراق تجاوزت مليار دولار في عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، حيث تضم 36 في المائة من الصادرات السلع و37 في المائة من الخدمات"، موضحا أنه "خلال هذه الزيارة سيتم الإعلان عن العديد من المشاريع الرئيسية المخصصة للشركات البريطانية، بقيمة مليارات الدولارات، كما ونطمح إلى رؤية المملكة المتحدة كشريك استراتيجي في مشاريعنا الطموحة، وفي مقدمتها مبادرة طريق التنمية، التي تهدف إلى وضع العراق كمركز تجاري عالمي يربط بين الشرق والغرب".

وأكمل بالقول: إن "هذا المشروع سيوفر فرصة حقيقية للخبرة البريطانية في إدارة وتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مما يوفر منصة تعاونية تفيد المصالح الاستراتيجية لكلا البلدين مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي الأوسع في المنطقة".

واوضح رئيس مجلس الوزراء، أن "هذه الزيارة ستتناول مجالات رئيسية أخرى، بما في ذلك مواصلة إصلاح القطاع المصرفي العراقي بالتعاون مع المؤسسات المالية البريطانية وتبادل الخبرات في التحول الرقمي والتقنيات الحديثة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة الإدارية"، مشدداً بالقول: "نحن مصممون على توجيه الاستثمارات في تطوير التعليم والتدريب لتزويد الشباب العراقي بالمهارات اللازمة لتلبية متطلبات المرحلة التالية من التنمية".

وذكر "اننا ندرك الحاجة إلى حماية المكاسب الأمنية التي تحققت بدعم من شركائنا الدوليين في لندن، وسنستكشف طرقا لتعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وحماية الاستقرار المحلي والإقليمي على حد سواء"، مؤكدا "السعي إلى الاستفادة من الخبرة البريطانية في الصناعات الدفاعية والعسكرية لتعزيز قدرات العراق في هذا المجال الحاسم".

وأوضح، أن "الاجتماعات القادمة في لندن تحمل رسالة واضحة وهي التزام العراق ببناء شراكات تقوم على المصالح المشتركة والرؤية التطلعية، حيث نحن نبحث عن شريك عالمي له وزن سياسي واقتصادي، والمملكة المتحدة في وضع جيد للعب هذا الدور الحيوي".

وتابع: "نحن نشرع في فصل جديد من النمو وإعادة الإعمار، بالاعتماد على إرث تاريخي مشترك ورغبة حقيقية في بناء جسور تعاون أقوى"، معبراً عن ثقته أن "نتائج هذه الزيارة لن تعزز التبادل الاقتصادي فحسب، بل ستضع أيضا الأساس لتعزيز العلاقات الأمنية والثقافية".

وأختتم رئيس الوزراء بالقول ان "العراق بموارده البشرية وثروته الطبيعية وموقعه الاستراتيجي، يطمح اليوم إلى أن يكون ملاذا للاستثمار ووجهة للشركات العالمية، ولا يمكننا التفكير في أصدقاء وشركاء أفضل من أولئك الموجودين في المملكة المتحدة لمواصلة هذه الرحلة وتحقيق تطلعاتنا المشتركة لمستقبل يزد من الازدهار والاستقرار"، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية. 

ويبدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد ظهر اليوم الاثنين، زيارة إلى المملكة المتحدة، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس الحكومة البريطانية.

وسيجري السوداني سلسلة من اللقاءات، أبرزها اللقاء بملك المملكة المتحدة جلالة تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فضلاً عن اللقاء بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، كما سيعقد لقاءات مع ممثلي الشركات وقطاع الأعمال، فضلاً عن عقد ندوات وحوارات مع مراكز بحثية متخصصة، بحسب بيان رسمي لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.

وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء في إطار تعزيز آفاق التعاون بين العراق والمملكة المتحدة، حيث ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مسارات مختلفة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية.

ويرافق السوداني في زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة وفد رفيع يضم عدداً من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ البصرة، وعدداً من المستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ورجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
>>  انضم الى السومرية على واتساب

السوداني

يكشف أهداف زيارته إلى لندن

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الكاظمية المقدسة - الحلقة ١٩٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-13
Play
منطقة الكاظمية المقدسة - الحلقة ١٩٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-13
خط أحمر
Play
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
Play
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-12
Play
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-01-2025 | 2025
10:30 | 2025-01-12
Play
العراق في دقيقة 12-01-2025 | 2025
10:30 | 2025-01-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع الوحدة 12-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-12
Play
موضوع الوحدة 12-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-12
Morning Live
Play
Morning Live
فايروس الصين يثير هلع العراقيين - حلقة ١٩٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-12
Play
فايروس الصين يثير هلع العراقيين - حلقة ١٩٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة محمد هنيدي - لو 12-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-12
Play
سيرة محمد هنيدي - لو 12-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-12
عشرين
Play
عشرين
الح*شد الشع بي.. مطالب الحل ودعوات التعزيز - الحلقة ٥٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-11
Play
الح*شد الشع بي.. مطالب الحل ودعوات التعزيز - الحلقة ٥٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-11
رحال
Play
رحال
اكتشاف أثري مهم وقصة نجاح مميزة في ذي قار - الحلقة ٣١ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-11
Play
اكتشاف أثري مهم وقصة نجاح مميزة في ذي قار - الحلقة ٣١ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
السحر والشعوذة 11-1-2025السحر والشعوذة 11-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-11
Play
السحر والشعوذة 11-1-2025السحر والشعوذة 11-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الكاظمية المقدسة - الحلقة ١٩٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-13
Play
منطقة الكاظمية المقدسة - الحلقة ١٩٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-13
خط أحمر
Play
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
Play
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-12
Play
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-01-2025 | 2025
10:30 | 2025-01-12
Play
العراق في دقيقة 12-01-2025 | 2025
10:30 | 2025-01-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع الوحدة 12-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-12
Play
موضوع الوحدة 12-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-12
Morning Live
Play
Morning Live
فايروس الصين يثير هلع العراقيين - حلقة ١٩٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-12
Play
فايروس الصين يثير هلع العراقيين - حلقة ١٩٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة محمد هنيدي - لو 12-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-12
Play
سيرة محمد هنيدي - لو 12-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-12
عشرين
Play
عشرين
الح*شد الشع بي.. مطالب الحل ودعوات التعزيز - الحلقة ٥٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-11
Play
الح*شد الشع بي.. مطالب الحل ودعوات التعزيز - الحلقة ٥٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-11
رحال
Play
رحال
اكتشاف أثري مهم وقصة نجاح مميزة في ذي قار - الحلقة ٣١ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-11
Play
اكتشاف أثري مهم وقصة نجاح مميزة في ذي قار - الحلقة ٣١ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
السحر والشعوذة 11-1-2025السحر والشعوذة 11-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-11
Play
السحر والشعوذة 11-1-2025السحر والشعوذة 11-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-11
اخترنا لك
بأثر رجعي.. التصويت على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة 1% من الرواتب
05:54 | 2025-01-13
رئيس الجمهورية يؤكد وقوف العراق إلى جانب لبنان من أجل تجاوز الظروف الحالية
05:23 | 2025-01-13
جلسة البرلمان... لا نصاب والسبب: فقرتان بجدول الاعمال
05:18 | 2025-01-13
اتهام لحكومة كردستان باستلام مبالغ الرواتب وعدم صرفها لموظفي الإقليم
05:13 | 2025-01-13
الإطار التنسيقي يصدر عدة قرارات أبرزها "تعديل الموازنة"
05:04 | 2025-01-13
"مستعدون لحل الإشكاليات".. السيد الحكيم يضع 5 أساسيات عن النظام السياسي امام مسؤولة امريكية
04:02 | 2025-01-13
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.