رئيس الجمهورية يؤكد وقوف العراق إلى جانب لبنان من أجل تجاوز الظروف الحالية

وذكرت الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، سفير الجمهورية اللبنانية في علي الحبحاب"، مشيرا الى انه في مستهل اللقاء نقل السفير تحيات الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون إلى رئيس الجمهورية وتمنياته له بالموفقية والسداد وللشعب دوام التقدم والازدهار، وحمّل رشيد الحبحاب تحياته وتهانيه للرئيس عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية، متمنيا له الموفقية والنجاح وللشعب اللبناني المزيد من الاستقرار والسلام.وأكد رشيد – بحسب البيان - حرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وبما يسهم في تحقيق السلام لشعوب المنطقة. كما أكد وقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق من أجل تجاوز ظروف المرحلة الحالية، وترسيخ أمنه واستقراره وحفظ سيادته ووحدة أراضيه.