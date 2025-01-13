بأثر رجعي.. التصويت على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة 1% من الرواتب

نيوز – سياسة



صوت مجلس الوزراء، على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة (1%) من الرواتب لدعم (غزة ولبنان) وبأثر رجعي.



وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان صوّت على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة (1%) من الرواتب لدعم (غزة ولبنان) وبأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024.

وتفاجأ المتقاعدون مؤخراً، باستقطاع مبالغ مالية من رواتبهم التقاعدية بأثر رجعي، وهو ما أثار موجة من والاستياء في صفوفهم.