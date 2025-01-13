وزير الخارجية يصل إلى نيويورك لتسلّم رئاسة مجموعة الـ77 والصين

نيوز – سياسي

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى نيويورك لتسلّم رئاسة مجموعة الـ77 والصين.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "نائب رئيس ووزير الخارجية فؤاد حسين، وصل إلى نيويورك يوم الاثنين الموافق 13 كانون الثاني 2025 للمشاركة في مراسم استلام رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2025".

وأضافت ان "الوزير سيجري لقاءات مع العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ".

يُذكر أن حقق إنجازاً دبلوماسيًا بارزاً بانتخابه رسمياً لرئاسة مجموعة الـ77 والصين خلال الاجتماع السنوي الثامن والأربعين، الذي عُقد في مقر في نيويورك بتاريخ 27 أيلول 2024، بمشاركة فؤاد حسين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الـ77 والصين تُعدّ أكبر تجمع للدول داخل الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 134 .