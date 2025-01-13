اليونامي تعلق على قرار تمديد عضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات

وذكرت البعثة في بيان ورد لـ نيوز، انه "ترحب بعثة لمساعدة (يونامي) بمصادقة على قرار الأعلى الذي يقضي بتمديد عضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جمهورية لمدة عامين".وأكدت البعثة، على "أهمية الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات المقررة هذا العام، وتجدد استعدادها لمواصلة العمل الوثيق مع السلطات العراقية من خلال تقديم المساعدة الفنية للمفوضية لممارسة دورها المهم لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالمصداقية والشفافية وذلك ضمن مواعيدها المحددة".