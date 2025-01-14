يتضمن التصويت على 4 قوانين.. جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد

نيوز-سياسة



نشرت الإعلامية اليوم الثلاثاء، جدول اعمال لجلسة يوم غد الأربعاء، والذي يتضمن 8 فقرات، مؤجلة من جدول جلسة الاحد التي لم تعقد فضلا عن الفقرات المؤجلة من جلسة يوم امس الاثنين، حيث يتضمن التصويت على 4 قوانين، وقراءة أولى لـ4 أخرى.

واظهر جدول الاعمال، تصدر التصويت على قانون جدول الجلسة، كما تضمن التصويت على قانون المبرمجين وقانون اسس تعادل الشهادات فضلا عن التصويت على الرابع لقانون الاستثمار الصناعي.