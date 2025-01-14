مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف المكتب، أن "الجلسة شهدت عرضا للإنجازات السنوية لمجلس وكلاء لعام ٢٠٢٤".