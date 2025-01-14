غوتيريش يثني على الدور المحوري الذي يلعبه العراق

اثنى العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، على الدور المحوري والإقليمي الذي يلعبه العراق، فيما أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمات الراهنة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، " التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك".

ورحب العام خلال اللقاء بـ"تسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين"، مهنئاً وزير الخارجية بـ"هذه المسؤولية، مؤكداً على "أهمية المجموعة كشريك استراتيجي في دعم أجندة قمة المستقبل".

وأشاد بـ"دورها في تعزيز التنمية المستدامة وتمكين النامية من تحقيق التقدم في مختلف المجالات"، كما شدد على "ضرورة تعزيز بين والأمم المتحدة لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز مكانة على الساحة الدولية".



من جانبه، أعرب حسين عن "شكره للأمين العام على تعاونه البناء مع العراق"، مشيداً بـ"جهود بعثة لمساعدة (يونامي) وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية".



كما قدم وزير الخارجية خلال الاجتماع "شرحاً مفصلاً عن آخر التطورات في المنطقة"، مشيراً إلى "شواغل في هذه المرحلة"، وأكد على "أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمات الراهنة بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي".



من جهته، أثنى غوتيريش على "الدور المحوري والإقليمي الذي يلعبه العراق، خصوصاً في ما يتعلق بالتطورات في سوريا، فلسطين، ولبنان"، مؤكداً دعمه لـ"جهود في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة".