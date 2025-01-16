جمعت السفراء والقناصل.. اربيل تستعرض خلافاتها المالية مع بغداد امام المجتمع الدولي

ووفقاً لمراسل السومرية، فإن الاجتماع شهد نقاشات مكثفة حول الخلافية التي لا تزال عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما في ذلك الملفات المتعلقة بالميزانية والنفط، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.ولم يصدر عن اللجنة أية تصريحات رسمية حول تفاصيل ما دار داخل الاجتماع، فيما اكتفى المسؤولون بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار وتعزيز المشترك بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.وأعرب ممثلو المشاركة عن دعمهم لأي خطوات تسهم في استقرار الوضع وتحقيق توافق مستدام بين أربيل وبغداد.وشهدت الأجواء بين واربيل خلال الأيام الماضية، توترا و"حربا بالبيانات" بين إقليم ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب حيث لا تزال رواتب شهر كانون الأول 2024 لم يتم صرفه للموظفين في حتى الان، فبينما تؤكد وزارة المالية الاتحادية انها أرسلت أموال بالكامل فيما يخص الرواتب، تنفي مالية ذلك وتقول ان الأموال التي وصلتها من اقل من المبلغ المطلوب بحوالي 800 مليار دينار، ما يمنع توزيع رواتب الشهر الأخير من العام 2024.