إشادة برلمانية بزيارة السوداني لبريطانيا وما تمخض عنها من اتفاقات

وقال النائب عن كتلة حسين البطاط في حديث لـ نيوز، إن "العراق يجب ان ينفتح على دول العالم وخصوصا المؤثرة، وبريطانيا اليوم من الكبرى ويجب ان تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية"، لافتا الى ان "مبدأ العلاقات السياسية يعتمد على العلاقات الاقتصادية".وأضاف البطاط، أن "هناك مجموعة من الشركات الكبرى في بريطانيا وخصوصا المستثمرة في النفط وهناك خمس حقول نفطية في سوف يتم التوقيع على احالتها على شركة (بريتش بتروليوم) وهي من الشركات الكبرى والمهمة والعاملة في قطاع النفط، بالإضافة الى المصرفي وغيره من الأمور".وتابع البطاط، أن "العراق يحتاج ان يكون منفتحا على دول اوروبا والدول العظمى وخصوصا بريطانيا، ونتوقع لهذه الزيارة النجاح والانفتاح على كل بهذا الجانب".وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025) أن زيارته إلى المملكة المتحدة ستؤسس لعهد جديد في العلاقات، فيما أشار الى أنه لأول مرة توجد رؤية للعراق في استثمار الغاز المصاحب.