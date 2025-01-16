الأزمة المالية لبغداد واربيل تصل لوزارة الخارجية الامريكية

وقال ميلر في رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الامريكية، انه "تواصلنا مع حكومة وحكومة إقليم للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الميزانية من شأنه أن يسهل إنتاج النفط المستدام في إقليم العراق"، مبينا انه "لقد شهدنا مراجعة تعديل الميزانية هذا الأسبوع ونحث على اعتماده بسرعة".وفي وقت سابق من اليوم، عقدت المفاوضات في حكومة إقليم كردستان، اجتماعاً موسعاً لتستعرض من خلاله امام ممثلي دول العالم من سفراء وقناصل، كافة الخلافات بين واربيل بشأن الموازنة والرواتب والنفط.