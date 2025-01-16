تصعيد من أربيل امام ممثلي دول العالم: "بغداد تجوّع المكونات".. وسنسلم كل ايراداتنا بشرط

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، ان ابرز النقاط التي خرج بها اجتماع حكومة إقليم مع ممثلي وقناصل الدول، هو استعداد الإقليم لتسليم الإيرادات الداخلية بالكامل الى بشرط إرسال الحكومة الاتحادية كامل استحقاقات الإقليم من الموازنة، وليس الرواتب فقط.وأضاف ان "الإقليم مستعد لبيع النفط عبر شركة “سومو” الاتحادية، مع تحميل الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير استئناف النفط، مما تسبب بخسائر للعراق تُقدر بأكثر من 25 مليار دولار"، مبينا ان "جهات سياسية تعرقل اتفاقات الحكومة الاتحادية مع أربيل".وأكد عدم وجود قرار حالي بإرسال وفد من وزارة المالية أو أي جهة حكومية من الإقليم إلى لبحث ملف الرواتب"، مشيرا الى ان "الوفد الكردستاني أبلغ ممثلي وقناصل بأن قطع الرواتب والتجويع الذي تمارسه الحكومة العراقية تجاه شعب هو أمر غير مبرر وغير مقبول، وقدموا بيانات وأرقام تُثبت خروقات الاتفاقيات بين الطرفين".ودعت حكومة لإقليم المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف بشأن القضايا العالقة بين أربيل وبغداد"، مشيرة إلى أن "الممارسات ضد شعب تتعارض مع القيم المتبعة في الأخرى التي تضم مكونات وأديان مختلفة".واكد المتحدث باسم حكومة الإقليم ان "أربيل تسعى لحل كافة القضايا العالقة مع بما يخدم استقرار العراق والمنطقة".ويتضح من اللغة المستخدمة، ذهاب حكومة لتناول قضية الرواتب والازمة المالية من بوابة "عرقية" حيث اختارت الحديث امام المجتمع الدولي واعتبار ما يحصل "تمييز عرقي"، بالتطرق الى ازمة تمويل الرواتب بوصفها "ممارسات ضد القيم المتبعة تجاه المكونات في العالم".