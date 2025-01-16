وفد رفيع من حكومة كردستان يزور بغداد لبحث أزمة الرواتب

وقال المصدر لـ نيوز: “كان من المفترض أن يصل الوفد إلى العاصمة اليوم الخميس، إلا أن الموعد تأجل إلى يوم الاثنين القادم لأسباب تنظيمية”.الوفد الكردي سيضم شخصيات بارزة، أبرزها وزير المالية آوات شيخ جناب، رئيس ديوان أوميد صباح، وسكرتير أمانج رحيم، لاسيما أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجولات الحوار السابقة التي جرت بين الطرفين أواخر العام الماضي، وسط ترقب حذر حول إمكانية التوصل إلى حلول عملية للأزمات الراهنة.ورغم تحديد يوم الاثنين كموعد مبدئي للزيارة، كشف المصدر أن احتمالية التأجيل مرة أخرى واردة، نظراً لتعقيدات المطروحة على جدول المباحثات.