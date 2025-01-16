نادر يكشف حصيلة زيارة السوداني الى بريطانيا

وقال نادر في تغريدة على "اكس"، "4 أيّام حافلة بالعمل، قضاها في بريطانيا، بدأها بلقاء وأنهاها بلقاء الجالية العراقيّة".وأضاف ان "الأيّام الأربعة شهدت اجتماعات اقتصادية مكثفة، مع نحو أكثر من 46 شركة في اختصاصات مختلفة، كذلك شهدت توقيع 25 اتفاقًا ومذكرةَ تفاهم في مجالات متعددة، فضلًا عن 33 نشاطًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا وإعلاميًّا".وتابع نادر "مع هذه الحصيلة الكبيرة، يمكننا القول إنّ زيارة إلى لندن تمثّل انطلاقة حقيقيّة لمرحلة جديدة من العلاقات العراقية - البريطانية".