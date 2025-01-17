العراق يحدد شرطا لتزويد سوريا بالنفط والحبوب

وقال حسين في مقابلة مع رويترز، ان "لن يطمئن بشأن إلا عندما يرى عملية سياسية شاملة"، مضيفا أن ستزود بالحبوب والنفط بمجرد التأكد من انها ستصل الى جميع السوريين.وبين أن تجري محادثات مع وزير الخارجية السوري بشأن زيارة العراق"، مشيرا الى انه "نحن قلقون بشأن لذلك نحن على اتصال مع الجانب السوري للتحدث حول هذه الأمور، لكن في النهاية فان وجود مستقرة يعني وجود ممثلين عن جميع المكونات في العملية السياسية.