السوداني: العراق يسند جهود بسط الأمن والاستقرار

أكد محمد شياع السوداني، السبت، أن يسند كل الجهود التي تفضي إلى بسط الأمن والاستقرار ومنع انتشار الصراعات.

وقال في بيان، "استقبل رئيس محمد شياع السوداني، اليوم السبت، القائم بالأعمال الأمريكي لدى دانيل روبنستين، وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها، والمضي بتنفيذ التفاهمات المشتركة، بما يصبّ في مصلحة البلدين، وتنامي الشراكة الثنائية في مختلف المجالات".

وشهد اللقاء "البحث في آخر تطورات المنطقة، والأوضاع في سوريا، والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لاستدامة وقف إطلاق النار في غزّة والأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان".



وأشار إلى أن "العراق يسند كل الجهود التي تفضي إلى بسط الأمن والاستقرار ومنع انتشار الصراعات، وأهمية اضطلاع الكبرى والمنظمات الأممية بكامل دورها لمنع حروب الإبادة الجماعية، مثلما يشدد على سرعة إغاثة أهالي غزّة، والعمل على إعادة إعمارها، بعد اتفاق وقف إطلاق النار".



