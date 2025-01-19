رئيس حكومة كردستان يجتمع مع رئيس الإمارات في أبو ظبي

وقال رئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد لـ نيوز، إن "الاجتماع تناول بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العراقية والإقليمية، مع التأكيد على توطيد أواصر الصداقة بين إقليم ودولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف المكتب، أن "الجانبين اكدا أيضا على تعزيز والتعاون المشترك في شتى المجالات".