هذا ما بحثه الأعرجي مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد

وذكر لمستشار في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، دانيال روبنستين، والوفد المرافق له.وبارك الأعرجي لروبنستين، توليه مهام القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، كما جرى بحث سبل تطوير العلاقات بين والولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الإطار الإستراتيجي، بما يحقق مصلحة وأمن واستقرار المنطقة، بحسب البيان.كما تطرق اللقاء – وفقا للبيان - الى التطورات الإقليمية واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتأكيد على تنفيذ بنود هذا الاتفاق واستمراره لضمان أمن مستدام في المنطقة.