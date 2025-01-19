4 دولارات توقف جلسة البرلمان

نيوز – سياسي

كشف النائب حسين السعبري، اليوم الاحد، سبب توقف بعدما انعقدت بنصاب كامل.

وقال السعبري لـ نيوز، ان "احد فقرات جلسة هي تعديل المادة 12 من الموازنة"، مبينا ان "هذا سيكلف الحكومة اكثر من 7.5 مليار دولار ونحن في ضائقة مالية".

وأضاف ان "رفع تكلفة البرميل من 12 دولارا الى 16 دولارا فهذه تكاليف أخرى"، مشيرا الى "اننا مع مجموعة من نواب الوسط والجنوب رفضنا وخرجنا من الجلسة لكسر النصاب".

وذكر ان "الجلسة حاليا متوقفة"، مطالبا "ببقاء هذه الفقرة أي تكلفة البرميل 12 دولار دون زيادة".

وشدد "ضرورة الاطلاع على العقود في إقليم التي لم يطلع عليها احد سابقا"، لافتا الى ان "الاعتراض هو على كلفة الاستخراج التي هي 16 دولارا".