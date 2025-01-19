ترك فقرة الموازنة.. مجلس النواب يرفع جلسته

وصوت مجلس النواب، خلال الجلسة، على جهاز المخابرات الوطني. فيما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الممولة مركزيًا وايلولتها.وأنهى كذلك "القراءة الأولى لمقترح قانون الاول لقانون لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (٥٥) لسنة ۲۰۱۷".ورفع المجلس، فقرة التصويت على تعديل قانون الموازنة من جدول الاعمال بعد انسحاب نواب جبهة الوسط والجنوب من الجلسة.