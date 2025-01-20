الحسيني يوجه تساؤلا نيابيا لوزير النفط.. أين عقود تصدير نفط كردستان؟ (وثيقة)

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وجه عضو ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، تساؤلا نيابياً لوزير النفط عبد الغني، بشأن ما وصفها بالتجاوزات النفطية الحاصلة في اقليم .

وتتضمن الوثيقة بحسب النائب: "ما تفاصيل العقود المبرمة بين حكومة اقليم والشركات النفطية الاجنبية وكميات النفط ومشتقاته المصدرة والايرادات المتحققة والمودعة لدى خزينة وإجراءاتكم بصدد النفط المهرب من حقول الاقليم والتي ادت الى تقليص حصة الاتحادي لدى منظمة أوبك؟".

