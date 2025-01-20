البرلمان يعدل جدول اعماله بإضافة "قانون خلافي جديد"

ومن المفترض ان تشهد الجلسة التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات، قبل ان يتم على الجدول واضافة تعديل الموازنة كاول فقرة على جدول الاعمال، وسط توقعات بان تشهد الجلسة خلافات يوم غد، بعد ان اصبح الجدول ملغوم بالقوانين الجدلية.ويوم امس كسر عدد من أعضاء نصاب الجلسة بسبب قانون تعديل الموازنة، والمتعلق بالمادة 12 الخاصة بمستحقات كلفة برميل نفط .