نائب: قانون العفو العام سينصف الأبرياء ولن يشمل المجرمين

وقال عبطان في حديث لـ نيوز، انه "قانون العفو العام قانون تم اعداده من قبل الحكومة وتم عليه من قبل اللجنة القانونية في وتم عرضه على للتصويت عليه".وأضاف: "تم التصويت على بصيغته المعدلة من قبل المجلس، مؤكدا ان "القانون سينصف الأبرياء ولن يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".