زيدان يبحث مع ليندنر عددا من القضايا القضائية والقانونية

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، أن "رئيس مجلس الأعلى القاضي فائق أستقبل وكيل وزير الخارجية الألماني توبياس ليندنر والوفد المرافق له".وأشار الى أن "الجانبين بحثا عددا من القضائية والقانونية".