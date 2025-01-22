زيدان والمشهداني يناقشان القضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام

وذكر بيان للقضاء ورد لـ نيوز، أن "رئيس مجلس الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس الدكتور المشهداني".وأشار الى ان "الجانبين بحثا بين السلطتين التشريعية والقضائية، فضلا عن القانونية المتعلقة بالشأن العام".