العراق يحثّ البرتغال على إعادة افتتاح سفارتها في بغداد

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره البرتغالي باولو رانغل تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الأوسط، وحث على إعادة افتتاح السفارة البرتغالية في .

وقالت الخارجية في بيان، "التقى رئيس ووزير الخارجية فؤاد حسين، بوزير الخارجية البرتغالي باولو رانغل، على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس، اليوم الأربعاء، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين والبرتغال وسبل تطويرها، مع التركيز على تعزيز الاقتصادي".

وناقش الجانبان "آفاق في مجالي الطاقة والاستثمار"، حيث شدد حسين على "أهمية توسيع الشراكات بين في القطاعات الاقتصادية الحيوية"، كما بحثا "سبل تعزيز الثقافي والتعليمي، بما يسهم في تعزيز الروابط بين الشعبين".



في جانب آخر، تناول اللقاء "تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الأوسط"، حيث حسين نظيره البرتغالي على "آخر المستجدات في الساحتين العراقية والإقليمية"، مؤكداً ضرورة تعزيز الحوار الدولي لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعا وزير الخارجية الشركات البرتغالية إلى "المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في العراق"، مشيراً إلى توفر بيئة استثمارية مشجعة وواعدة.



و قدم حسين دعوة رسمية لنظيره البرتغالي لزيارة العراق، مؤكداً "أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية والاطلاع عن كثب على التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق"، كما حثّ على "إعادة افتتاح السفارة البرتغالية في بغداد"، مؤكداً أن هذه "الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز بين في مختلف المجالات".