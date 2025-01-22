العراق: استقرار سوريا عامل حيوي للأمن الإقليمي

اعتبر وزير الخارجية فؤاد حسين، أن استقرار الأوضاع الأمنية في يمثل عاملاً حيوياً للأمن الإقليمي.

وقالت الخارجية في بيان، "التقى رئيس ووزير الخارجية فؤاد حسين، بوزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين وسويسرا وسبل تطويرها، مع التركيز على تعزيز الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وناقش الوزيران أيضاً "آخر المستجدات السياسية في منطقة الأوسط، مع تسليط الضوء على التطورات السياسية في سوريا".

وأكد حسين أن "استقرار الأوضاع الأمنية في يمثل عاملاً حيوياً للأمن الإقليمي"، مشيراً إلى الترابط الوثيق بين أمن واستقرار المنطقة ككل، كما شدد على ضرورة اعتماد الحوار كوسيلة أساسية لتخفيف التوترات وتحقيق السلام الإقليمي.



ودعا حسين الشركات السويسرية إلى "المشاركة الفاعلة في جهود إعادة العراق"، مستعرضاً الفرص الكبيرة التي أتاحها تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأعرب عن شكره للحكومة السويسرية على إعادة افتتاح سفارتها في بغداد، مشيراً إلى أهمية إقامة احتفال رسمي بهذه المناسبة خلال زيارة الوزير السويسري المرتقبة إلى .

واعتبر وزير الخارجية أن "هذه الزيارة ستشكل فرصة هامة للاطلاع بشكل مباشر على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز المشترك في مختلف المجالات".