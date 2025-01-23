السامرائي يبارك بيوم القضاء العراقي: الركيزة الأساسية لتمكين سيادة القانون والعدالة

نيوز – سياسة



بارك رئيس العزم السامرائي، اليوم الخميس، بيوم العراقي، معتبرا ان الركيزة الأساسية لتمكين سيادة والعدالة وحماية الحقوق والحريات العامة.



وقال رئيس في بيان ورد لت نيوز، "نبارك للمؤسسة القضائية العراقية، متمثلة برئيس مجلس الأعلى القاضي فائق زيدان وأعضاء المؤسسة الموقرة، بمناسبة يوم العراقي، حيث تشكل مؤسسة الركيزة الأساسية لتمكين سيادة والعدالة وحماية الحقوق والحريات العامة، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية بما يخدم تطلعات شعبنا واستقرار وطننا".