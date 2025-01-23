الأعرجي: إذا انسحبت القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا ربما يحدث فراغ وخلل أمني

ونقل المستشار عن الأعرجي أبرز ما تحدث به لقناة "سكاي نيوز عربية":* تغير الخطاب الداخلي والتماسك المجتمعي أديا إلى استقرار أمني كامل في .* قواتنا الأمنية وأجهزتنا الاستخباراتية تلاحق بقايا فلول تنظيم في الكهوف والجبال والوديان التي يختبئون بها.* لا يوجد خطر حقيقي لتنظيم في العراق، وبقايا فلوله تحاول إستغلال بعض الثغرات لإثبات الوجود لكن قواتنا لهم بالمرصاد.* الحكومة العراقية إتخذت قراراً جريئاً عام 2021 لإعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، لضمان أمن مستدام في المنطقة والعالم.* نقلنا 2860 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة "الأمل" وتم إدخالهم بدورات التأهيل النفسي والمجتمعي بالتعاون من المنظمات الدولية والأممية.* تم إعادة 2300 عائلة من مخيم الهول السوري إلى مناطق سكناهم السابقة في 7 محافظات عراقية بعد إكمال تأهيلهم النفسي والمجتمعي.* الحكومة العراقية نجحت في إدارة ملف إعادة العراقيين من مخيم الهول السوري، ونواصل العمل والتنسيق لإعادة 16 ألف مواطن من المخيم.* بعض الدول العربية والأجنبية سحبت رعاياها من مخيم الهول السوري، وهناك 30 دولة لم تتفاعل مع الملف ولم تعي خطورة وجودهم داخل المخيم.* إذا إنسحبت القوات الأمريكية من مناطق شرق "بشكل مفاجئ" ربما يحدث فراغ وخلل أمني يؤدي لهروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة.* منذ العام 2021 تسلم 2800 داعشي يحمل الجنسية العراقية من سجون قوات الديمقراطية، وتم التحقيق معهم ومحاكمتهم من قبل القضاء بسبب الجرائم التي ارتكبوها.* مخيم الهول السوري والسجون التي تسيطر عليها قوات الديمقراطية تشكل خطراً حقيقياً على العالم أجمع، وهي بمثابة "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أي وقت.* نحث المجتمع الدولي على زيادة التنسيق والتعاون، لسحب كل دولة لرعاياها الموجودين داخل مخيم الهول السوري أو السجون التي تسيطر عليها قوات الديمقراطية.* التحالف الدولي قدم خدمة كبيرة للعراقيين في مواجهة تنظيم الإرهابي، وفي نهاية أيلول 2026 سيتم إنسحاب آخر جندي لقوات التحالف من العراق، بحسب ما تم الإتفاق عليه مع الحكومة العراقية.* تغير الحكومات في وتغير الإدارة الأمريكية لا يؤثران على العلاقات العراقية الأمريكية، لوجود إتفاقية الإطار الإستراتيجي وهي شاملة لكل الجوانب.* يلعب دوراً محوريا ليكون نقطة وصل بين الدول المتخاصمة، ويستثمر علاقاته الجيدة مع إيران والولايات المتحدة، لتخفيف حدة التوتر وتقريب وجهات النظر من أجل أمننا القومي وللمنطقة بشكل كامل.* الحشد الشعبي مؤسسة عراقية وطنية صوت عليها مجلس النواب عام 2016، والحديث عن حل الحشد "لا قيمة له" وهو يشبه "حلم أبليس بالجنة".* الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة، والحكومة العراقية تتابع وتعالج بعض الملاحظات التي تردها.* الحكومة العراقية تعمل بشكل دقيق على حصر السلاح بيد الدولة، وضم الجميع إلى المؤسسات الأمنية حتى يكون القرار الأمني واحد، ولا تسمح بوجود سلاح خارج سلطتها.* الحكومة العراقية بذلت جهوداً كبيرة لإبعاد عن ساحة الصراع، وكانت جزء من عملية التهدئة والسلام والتوافق ما بين الدول.* نعمل بشكل ستراتيجي لعلاقات متوازنة مع الجانب الأميركي مبنية على أسس احترام السيادة العراقية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.* إيران أعلنت أكثر من مرة أن ليس لديها وكلاء في المنطقة، ولا توجد هناك مجموعات تقاتل بالنيابة عنهم، بحسب التصريحات الإيرانية الرسمية.* الفصائل المسلحة تشكلت بسبب اخطاء أمريكية، والولايات المتحدة دخلت عام 2003 تحت عنوان التحرير والتغيير، ولكن بعد ذلك تغير العنوان إلى إحتلال، مما أدى لظهور مقاومة للقوات المحتلة في سامراء والفلوجة والنجف، وغيرها من المدن العراقية.* تم سحب المسلحين المعارضين لإيران من على طول الحدود بمحافظتي أربيل والسليمانية، ونقلوا إلى المخيمات وسحبت منهم جميع الأسلحة.* نحترم إرادة الشعب السوري في إختيار شكل الحكومة التي تمثله، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة السوريين وسلامة أراضيهم.* حريص على أن تكون حدوده مع آمنة ومستقرة، ولا يكون هناك أي خروقات من الجانب السوري.* الحكومة العراقية تعمل على معالجة وجود حزب العمال الكردستاني، ولا نريد للعراق أن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.* لعب دور الوسيط لأكثر من 6 أشهر في محاولة لجمع المسؤولين الأتراك مع النظام السوري السابق، ولكن الأخير كانت لديه مطالب تعجيزية وفشل بالحصول عليها، مما أدى لسرعة انهياره وتغييره.* ما حصل في غزة من حرب الإبادة والتجويع يمثل وصمة خزي وعار في جبين الإنسانية التي فشلت بمنظماتها وبمؤسساتها بإيقاف هذه الجريمة، والتصعيد الجديد في جنين يبعث على القلق الكبير من نوايا إدارة تل أبيب.