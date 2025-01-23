لتسهيل تصدير النفط العراقي.. السيد الحكيم يدعو للتصويت على تعديل الموازنة

وقال الحكيم خلال استقباله علي اعلان العجم شيخ قبيلة الكلابيين الحافل ان "تاريخ هذه العشيرة حافل بالتضحيات والمواقف الوطنية في مقارعة الدكتاتورية ومواجهة الإرهاب ودعم النظام السياسي، كما استذكر معه العلاقة التاريخية التي جمعتنا بهذه العشيرة الكريمة منذ مرجعية الإمام الحكيم (قدس سره) مرورًا بشهيد المحراب وعزيز العراق".وبين أثر "العشيرة في ودورها في رعايته وإسناده، وقال إن حقق الكثير من المنجزات وبدأ في مرحلة مراكمة الإيجابيات، داعيا لإشاعة الإيجابية والتفاؤل ومغادرة لغة التشاؤم والإحباط".