الشيخ همام حمودي: القضاء هو الركن الأساس في بناء الدولة

وقال حمودي في منشور على صفحته الشخصية تابعته نيوز، لن "القضاء هو الركن الأساس في بناء الدولة، وحصنها الذي يحفظ سيادتها، ودستورها، ونظامها، واستقرارها، وحقوق وكرامة ابنائها.. وهو صمام امان اي نظام ديمقراطي بحمايته للحريات والحقوق، ولا يمكن لأي بلد ان ينعم باستقرار وتنمية وتقدم بغير قضاء مستقل، ونزيه".وأضاف: "نهنيء مؤسساتنا القضائية بيوم العراقي، ونثمن دورها عاليا في كل ما آل إليه البلد من نظام واستقرار وحماية للمكتسبات الوطنية، ونأمل من الجميع إحترام هيبة واستقلاليته، وتعزيز الثقة بمؤسساته بأنها عماد الدولة، والتعاون مع رجال في فرض سيادة وحماية الدستور وترسيخ السلم الأهلي".