السيد الصدر يطالب باطلاق سراح معتقلي المقاومة

زعيم التيار الوطني الشيعي الصدر، الخميس، سراح معتقلي المقاومة والأبرياء فقط.

وقال في بيان، "في هذا اليوم يوم اجدد مطالبتي بالافراج عن معتقلي المقاومة والابرياء فقط لا غير".

وكان اقر، قبل أيام، تعديل قانون العام.

أدناه نص بيان ..