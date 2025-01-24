رئيس الجمهورية: الحكومة أخضعت الفصائل المسلحة لسيطرتها

نيوز – سياسي

اعتبر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أن الحديث عن التأثير الإيراني في بلاده يحمل مبالغة كبيرة، مؤكّداً أن جميع الفصائل المسلحة تقع تحت سيطرة الحكومة.

وقال رشيد في حوار مع صحيفة على هامش أعمال منتدى دافوس إن "قادة الفصائل توصلوا إلى عدم الحاجة لاستخدام السلاح، خصوصاً بعد إنهاء الحرب واتفاق وقف النار في غزة".

وأوضح أن "الحكومة الآن أخضعت الفصائل لسيطرتها وفق آليات، للوصول إلى وضع يُنهي أي نشاط قتالي في هذه الظروف".

وبينما رحّب رشيد بالتصريحات الإيجابية الصادرة عن الإدارة السورية الجديدة، لم يُخفِ هواجس بلاده الأمنية من نشاط التنظيمات الإرهابية الموجودة على طول الحدود المشتركة بين .

وبالنسبة للقوات الأميركية، قال الرئيس إنها "موجودة بموجب اتفاقيات ثنائية، وبناءً على طلب الحكومة العراقية وبالتنسيق والتشاور مع القوى السياسية التي تشكل منها البرلمان".