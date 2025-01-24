السامرائي يعلن تشكيل فرق محامين لمتابعة ومساعدة المستفيدين من العفو العام

وذكر التحالف في بيان ورد لـ نيوز، ان "السامرائي استقبل وفداً كبيراً من المحامين لمناقشة التحديات التي تواجههم في تطوير عملهم و دعم نقابتهم العريقة مشيدا بدورهم نقيبا ومحامين ودورهم في تعزيز العدالة وسيادة تحت مضلة العادل".وأعلن السامرائي خلال اللقاء، عن "تشكيل فرق محامين في المحافظات لاستلام طلبات المواطنين المتعلقة بقانون العفو العام ومتابعتها قانونياً"، مؤكداً "أهمية التعاون بين المحامين والمؤسسات الحكومية لضمان تطبيق وتحقيق العدالة".ودعا السامرائي المؤسسات الحكومية إلى "تعزيز تعاونها مع شريحة المحامين باعتبارها جسر التواصل القانوني بين المواطن والدولة" مشيداً "بالدور الوطني للمحامين في الدفاع عن الحقوق ودعم الاستقرار المجتمعي داعيا وداعما إلى إكمال إقرار قانون المحامين بما ينسجم ومكانتهم الاجتماعيه الكبيره".