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السامرائي يعلن تشكيل فرق محامين لمتابعة ومساعدة المستفيدين من العفو العام
سياسة
2025-01-24 | 13:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
404 مشاهدة
اعلن رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، تشكيل فرق محامين لمتابعة ومساعدة المستفيدين من العفو العام.
وذكر التحالف في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "السامرائي استقبل وفداً كبيراً من المحامين لمناقشة التحديات التي تواجههم في تطوير عملهم و دعم نقابتهم العريقة مشيدا بدورهم نقيبا ومحامين ودورهم في تعزيز العدالة وسيادة
القانون
تحت مضلة
القضاء
العادل".
وأعلن السامرائي خلال اللقاء، عن "تشكيل فرق محامين في المحافظات لاستلام طلبات المواطنين المتعلقة بقانون العفو العام ومتابعتها قانونياً"، مؤكداً "أهمية التعاون بين المحامين والمؤسسات الحكومية لضمان تطبيق
القانون
وتحقيق العدالة".
ودعا السامرائي المؤسسات الحكومية إلى "تعزيز تعاونها مع شريحة المحامين باعتبارها جسر التواصل القانوني بين المواطن والدولة" مشيداً "بالدور الوطني للمحامين في الدفاع عن الحقوق ودعم الاستقرار المجتمعي داعيا وداعما إلى إكمال إقرار قانون المحامين بما ينسجم ومكانتهم الاجتماعيه الكبيره".
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