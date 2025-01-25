الكشف عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات المقبلة

وقالت المتحدثة باسم جمانة الغلاي في بيان صوتي ورد لـ نيوز، إن "موعد الانتخابات يتم تحديده من قبل وبالتنسيق مع الانتخابات على أن لا يكون هذا الموعد بمدة تسبق انتهاء الدورة الحالية بمدة لا تقل 45 يوماً من أول جلسة عقدها والتي عقدت في يوم 9/ 1/ 2022 وذلك استناداً الى الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل".وأضافت أن "هذه المدة تعد المدة الأصغرية، أي لا يمكن أن تجرى الانتخابات قبل انتهاء موعد انتهاء الدورة الحالية بأقل من 45 يوماً، أي قبل يوم 25 من شهر تشرين الثاني 2025، على أن يتم تحديدها بين ومفوضية الانتخابات".