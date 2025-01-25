في الأنبار.. السامرائي يؤكد أهمية الدور الوطني للعشائر

وقال في بيان، "زار رئيس العزم، اليوم السبت يرافقه عدد من قيادات ونواب التحالف، مضيف مخيبر العلواني في الأنبار، حيث كان في استقباله وعدد من شيوخ ووجهاء عشائر الأنبار".

وأضاف البيان أنه "خلال اللقاء، أكد السامرائي على أهمية الدور الوطني لعشائر في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ الوحدة الوطنية"، مشيداً بالمواقف المشرفة التي قدمتها العشائر لدعم الاستقرار في .



وشدد السامرائي على "ضرورة والتكاتف بين أبناء لدفع عجلة التطور والبناء"، معبراً عن "حرص العزم على تقديم الدعم الكامل لأبناء لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي".

الى ذلك، زار السامرائي، بحسب البيان "يرافقه عدد من نواب وقياديات التحالف، إمارة الدليم في محافظة الأنبار، حيث كان في استقباله رعد عبد الجبار العلي السليمان، أمير قبائل الدليم، وعدد من شيوخ ووجهاء الإمارة".



وجرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول القضايا التي تهم أبناء محافظة الأنبار، وسبل تعزيز التماسك المجتمعي والعمل المشترك لخدمة .

وأكد السامرائي خلال حديثه على "أهمية دور قبائل الدليم في ترسيخ الوحدة الوطنية ودعم الاستقرار"، مشيرا الى أن "محافظة تمتلك تاريخاً مشرفاً ودوراً محورياً في تعزيز القيم الوطنية"، مشدداً على "ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية بما يليق بأبناء المحافظة".

الى ذلك، زار السامرائي، اليوم السبت، وفق البيان "يرافقه عدد من قيادات ونواب مضيف أركان خلف الطرموز، شيخ قبيلة البومرعي، في محافظة الأنبار، حيث كان في استقباله الطرموز وعدد من شيوخ ووجهاء القبيلة".



وخلال اللقاء، أكد السامرائي على "أهمية الدور التاريخي والاجتماعي الذي تضطلع به قبيلة البومرعي في تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ الاستقرار"، مشيراً إلى أن العشائر العراقية كانت ولا تزال تمثل صمام الأمان للمجتمع العراقي.



كما أشار السامرائي إلى "التزام العزم بمواصلة جهوده في دعم المشاريع الخدمية التي ترفع من مستوى الخدمات لأبناء المحافظة"، مؤكداً أن "وحدة الصف والتعاون بين جميع المكونات هي السبيل لتحقيق مستقبل أفضل للأنبار وأهلها".