السوداني يوجه شكره لـ4 فئات مع انتهاء زيارة الامام الكاظم "ع"

وقال في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان "زائري الإمام بن (عليه السلام)، حملوا مناقبه وسيرته نبراساً، وسعوا إلى التأسّي بمواقفه ضد الظلم والطغيان، المستندة إلى رسالة جدّه المصطفى خير الأنام، ومعهم، نتشرف دائماً بتأمين الخدمة، وتلبية المتطلبات، و ضمان انسيابية الزيارة المليونية".وتابع: "أعلى درجات التقدير والعرفان نسجلها إلى كل الوزارات والجهات والقطعات التي أمّنت وسهّلت مراسم إحياء الذكرى الشريفة، والتحية إلى كل متطوّع قام على خدمة الزائرين وبذل وقته وجهده وأمواله، من أجل صورة العراق، ومحبّة آل البيت (عليهم السلام)".وتنتهي مساء اليوم، زيارة الامام بن "عليه السلام" في ذكرى استشهاده، حيث شارك الملايين من الزائرين والذين جاؤوا سيرًا على الاقدام من مختلف المحافظات وضواحي العاصمة بغداد نحو الكاظمية المقدسة.