21 جنديًا عراقيًا يعودون من ايران "رفاة" بعد غياب 40 عاما (صور)

وقال مراسل والذي كان متواجدا اثناء عملية التسليم، انه جرت مراسم تبادل الرفاة للوجبة الـ81 بين الجانبين والإيراني، مبينًا ان "الجانب الإيراني تسلم رفاة 41 شخصا من بينهم 16 جثة معلومة، و25 مجهولة الهوية".بالمقابل، تسلم رفاة 21 شخصا، بينهم جثة واحدة معلومة، والـ20 الأخرى مجهولة الهوية، فيما جرى التبادل بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منفذ الشلامجة شرق محافظة .