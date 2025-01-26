وأصدرت اللجنة التنظيمية المركزية لعزاء الديوانية بيانا قرأه احد أعضاء اللجنة خلال مراسم عزاء الامام الكاظم "ع" ووسط جموع من الزائرين، طالبت من خلاله محمد شياع السوداني بالتدخل لإنقاذ الديوانية من الشركة وسحب العمل منها واحالة الاعمال الى شركات رصينة.كما تضمن البيان دعوة مجلس الاعلى الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة الاسبانية لوجود شبهات فساد اداري ومالي بحسب البيان .وتزايدت الملاحظات والمؤشرات على الشركة "الاسبانية" وما تقوم به من ممارسات وتلكؤ في مشاريع تأهيل البنى التحتية لـ 42 حيًا من احياء الديوانية وبكلفة فاقت الـ300 مليار دينار، حتى خرج احد أعضاء مجلس محافظة الديوانية طارق البرقعاوي بمؤتمر صحفي "صادم" ذكر من خلاله ان الشركة الاسبانية هي شركة محلية تابعة لفصيل مسلح "انصار الله الاوفياء" وفشلت بمشروع البنى التحتية لاحياء الديوانية.