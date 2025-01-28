السامرائي يبحث مع السفير الأسترالي تعزيز التعاون الثنائي واستقرار المنطقة

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أنه "استقبل رئيس العزم، السامرائي، في مكتبه بمدينة سامراء اليوم الثلاثاء، السفير الأسترالي لدى العراق، غلين مايلز، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير الثنائي بين وأستراليا في مختلف المجالات".وأطلع السامرائي، السفير الأسترالي على "خطط العمل الخاصة بقانون “سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية”، مشيراً إلى أهمية المشروع في الحفاظ على التراث الثقافي للمدينة وتعزيز مكانتها التاريخية والدينية، باعتباره رئيس اللجنة الخاصة به".كما ناقش الجانبان "الأوضاع الراهنة في المنطقة، بما في ذلك سبل تعزيز الاستقرار السياسي وتطورات القضية الفلسطينية والتحولات الجارية في سوريا، وأهمية إيجاد حلول تضمن استقرارها".من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن "اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع العراق، ومؤكداً دعم أستراليا لجهود في تعزيز الاستقرار في المنطقة".