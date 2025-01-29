بعد أسابيع "ارتباك الخارطة السياسية" فيها.. السيد الحكيم في ذي قار

وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "السيد الحكيم وصل الى محافظة بزيارة رسمية والتقى المحافظ ورؤساء الوحدات الادارية والقيادات الامنية في ".وأضاف البيان انه "في مستهل جولة الحكيم في محافظة الحضارة والتاريخ، التقى محافظها مرتضى الإبراهيمي ونائبيه وعدد من أعضاء مجلس ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في المحافظة".وشهدت محافظة خلال الأسابيع الماضية، أزمات وتحركات كبيرة في الخارطة السياسية، حيث صوت أعضاء مجلس على اقالة المحافظ التابع لتيار الحكمة، فيما يطعن المحافظ بجلسة التصويت ودستوريتها خصوصا فيما يتعلق بتوقيتها.