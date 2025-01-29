على خلفية "الشركة الاسبانية" في الديوانية.. دعوى قضائية ضد البرقعاوي

وجاء في وثيقة الشكوى المقدمة لمحكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام، "سبق وأن قام المشكو منه قبل ايام خلال مؤتمر صحفي في ديوان محافظة الديوانية بحضور المحافظ واعضاء واعضاء مجلس بالتهجم والتشهير على موكلي مما ادى الى انتشار على ملايين من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".كما جاء في الوثيقة ان "العبارات المذكورة تضمنت الاساءة العمدية لموكلي التي شهدت له ساحات المعارك في الدفاع عن ايام دخول , فضلاً عن اتهامه بالفساد الاقتصادي وتعطيل المشاريع في بدون أي دليل مقدم سواء كان مادي او معنوي وامام الرأي العام وهذا الأمر ما يشكل جريمة قذف والغرض منها هو التشهير وهذا الفعل معاقب عليه وفقا لأحكام المادتين (٤٣٣) و (٤٣٤) من العقوبات العراقي النافذ, خاصة مع اصرار المشكو منه على الاتهام وذلك بقوله ( حتى لو كلفني حياتي ) و ( واني طارق البرقعاوي اتحمل المسؤولية )" .كما ورد في الوثيقة، "لكل ما تقدم نطلب من محكمتكم الموقرة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو منه وذلك لأساءته العمدية لموكلي وتهديد حياته وأسرته ناهيك عن التشهير بسمعته كما نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت التحقيق اشتراكه في هذا الاستهداف الممنهج لموكلي".